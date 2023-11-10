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Spor
AA 10.11.2023 13:51

MotoGP'de heyecan Malezya'da devam edecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Malezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışıyla sürecek.

MotoGP'de heyecan Malezya'da devam edecek

Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları 11 Kasım Cumartesi günü (TSİ) 05.50'de, sprint yarışı ise aynı gün (TSİ) 10.00'da başlayacak. 20 turluk yarış ise 12 Kasım Pazar günü (TSİ) 10.00'da start alacak.

Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider İtalyan pilot Francesco Bagnaia ile ikinci İspanyol motosikletçi Jorge Martin arasında sezonun son 3 yarışına girilirken 13 puan fark bulunuyor.

Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Jorge Martin'in (Prima Pramac) 4, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol) ile Johann Zarco'nun (Prima Paramac) birer yarış galibiyeti bulunduğu şampiyonada, 3 etap daha koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 389 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 376

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 310

4. Brad Binder (Güney Afrika): 249

5. Aleix Espargaro (İspanya): 201

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