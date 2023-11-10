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Spor
AA 10.11.2023 13:46

NBA'de Antetokounmpo'dan 54 sayı galibiyet getirmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Giannis Antetokounmpo'nun 54 sayısına rağmen Indiana Pacers, Milwaukee Bucks'ı 126-124 mağlup etti.

NBA'de Antetokounmpo'dan 54 sayı galibiyet getirmedi
[Fotograf: Reuters]

NBA'de normal sezona 2 maçla devam edildi. Pacers, konuk ettiği Bucks'ı 2 sayı farkla yendi.

Bucks'ta Antetokounmpo, 54 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Maçı kazanan Pacers'ta ise Tyrese Haliburton, 29 sayı ve Bennedict Mathurin, 26 sayı kaydetti.

Young'dan 41 sayı

Atlanta Hawks, deplasmanda Orlando Magic'i 120-119 mağlup etti.

Maçı 41 sayı ile tamamlayan Trae Young, maçın bitimine 31 saniye kala, Dejounte Murray'e bir üçlük attıran asisti de yaparak takımını bir sayı farkla galibiyete ulaşmasında önemli rol oynadı.

Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Magic'te ise Jalen Suggs, 21 sayı kaydetti.

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