Modern pentatlonda "tarihi zaferin" ardından hedef olimpiyat madalyası

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Dünya Kupası'nda milli pentatletler İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'ın karışık bayrak yarışında kazandığı altın madalyayı değerlendirdi.

Çakır, milli sporcuların Türkiye'nin modern pentatlonda bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük başarıya imza attığını vurguladı.

"Ankara'daki şampiyonluk, önce Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'ndan gelecek kotanın, ardından 2024 Paris Olimpiyatları'ndan ülkemize getirmeyi hedeflediğimiz madalyanın ilk adımı."

Çakır, Türkiye'nin çoklu spor branşlarından modern pentatlonda uluslararası başarılara imza atmaya devam ettiğini dile getirdi.

"Büyükler kategorisinde gelen ilk şampiyonluğumuz, yeni bir tarihi zafer. Bu, bizim bugüne kadar aldığımız en değerli madalya oldu. Gerçekten emeklerimizin karşılığını aldığımız, bizi çok duygulandıran bir başarı kazandık."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır] [Fotoğraf: AA / Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır]

"Başarıların devamı gelecek"

Modern pentatlon branşında elde edilen derecelerin "tesadüf eseri" olmadığına dikkati çeken Veli Ozan Çakır, İlke ve Buğra'nın aldıkları madalyaların yanı sıra alt yaş kategorilerindeki sporcuların da "istikrarlı" başarılara imza attığını kaydetti.

Federasyon başkanı, başarıların son yıllarda üzerinde hassasiyetle durulan yeni ve bilimsel bir antrenman programlamasının sonucu olduğunu anlattı.

"Federasyon olarak istikrarlı bir yola girmiş durumdayız. Çalışmalarımızı sistemli ve düzenli bir şekilde sürdürdüğümüz sürece bu başarıların devamı gelecek. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotasını alıp 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde olmayı hedefliyoruz. Sadece modern pentatlon alanında değil, çoklu spor dallarındaki ilk olimpiyat madalyasını ülkemize getirmek gibi bir hedefimiz var. Bunu çok istiyoruz ve tüm çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz."

Veli Ozan Çakır, İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'ın şampiyonluğunun modern pentatlon camiasının başarısı olduğunu dile getirdi.

"Bu başarı hepimizin. Bu başarı bize inanan ve bizi her koşulda destekleyen tüm modern pentatlon camiasının." ifadelerini kullanan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Ankara Atlı Spor Kulübü yönetimine destekleri için teşekkür etti.