Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda hedef çifte şampiyonluk

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk kez kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza atan sarı-lacivertli ekip, gözünü ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna çevirdi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi finalinde mağlup ettiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile bu kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımının genel menajeri Arzu Özyiğit, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Basketbol Süper Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özyiğit, uzun yıllardır kurdukları hayali gerçekleştirdiklerini belirtti.

"En sonunda camiamıza bu kupayı armağan edebildiğimiz için inanılmaz mutluyuz. Fenerbahçe camiası ve başkanımız çok uzun yıllardır bizden bu kupayı bekliyordu. Bunu başarabilmek bize nasip oldu. Dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Prag'da maçı Türkiye'de gibi oynadık. Salonun yarısından çoğu Fenerbahçe taraftarıyla doluydu. Böyle bir kupaya sahip olduğumuz için çok mutluyuz."

Arzu Özyiğit, Fenerbahçe'de kadın basketboluna yapılan ciddi yatırımların karşılığının alındığını vurguladı.

"Bütçeyle ilgili herkesin sıkıntıları var. Biz de sıkıntılar çekiyoruz. Başkanımız ve yöneticilerimiz çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Devamlılığı çok yüksek bir kulübüz. Sporseverlere bunu gösterdik. Başkanımız da 'Bu işi aldık ve bitirdik' olarak bakmıyor. Fenerbahçe olduğu sürece kadın basketbol takımı en yüksek çıtada var olacaktır."

Hedef Cumhuriyet'in 100. yılında 2 kupa

Arzu Özyiğit, FIBA Avrupa Ligi'nin ardından Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydetti.

Özyiğit, ligde son şampiyon unvanını korumayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"Hiçbir zaman hedeflerimizden vazgeçmek istemiyoruz. Bunu hep korumayı hedefliyoruz. Şampiyonluğun ardından daha çok sponsor bulacağımızı düşünüyorum. Bu da bizi birazcık daha rahatlatır. Tüm sponsorlar bize inanılmaz destek verdi. Çok amatör bir ruha sahip profesyonel bir kulübüz. Odağımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Cumhuriyet'in 100. yılında 2 kupa kazanarak tüm sezonun tadını çıkarmak istiyoruz."

Alperi Onar: Birbirimizi çok iyi motive ettik

Sarı-lacivertli basketbolcu Alperi Onar, ilk şampiyonluklarına ulaştıkları FIBA Avrupa Ligi'nde 5. kez final oynamalarından dolayı üzerlerinde oluşan baskıyı birbirlerini çok iyi motive ederek aştıklarını söyledi.

27 yaşındaki oyun kurucu şutör, Dörtlü Final'de iyi mücadele ettiklerinin altını çizdi.

"Çok gururluyum. Bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Geçen sezon İstanbul'da kaybedilen finalde de kadrodaydım. Baskı tabii ki oluşturdu. Stresliydi. Bana her zaman çok güven veren bir Dörtlü Final'di. Birbirimizi çok iyi motive ettik. Türk kadını her zaman burada olmayı hak ediyor. Türk finali oynamak gurur vericiydi. Hedefimiz Avrupa Ligi'nden sonra Türkiye Ligi şampiyonluğu. Bunu başardıktan sonra ikisinin sevincini beraber yaşayacağız."