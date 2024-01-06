MKE Ankaragücü'nün rakibi Trabzonspor

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Burak Şeker'in yönetiyor.

Çalkantılı bir sezon geçiren MKE Ankaragücü bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı lacivertliler, son 5 lig maçını kaybetmese de, bu süreçte 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

MKE Ankaragücü, sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Ligde 20 puanı bulunan ve haftaya 11. sırada giren MKE Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Trabzonspor, 2024 yılında çıkacağı ilk maçı kazanarak yoğun maç takvimine moralli başlamak istiyor. Bordo mavililer, Abdullah Avcı'nın göreve gelişi sonrası dış sahada yenilgi almadı.

Son 5 deplasman maçını kaybetmeyen Karadeniz ekibi, bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor ise haftaya 30 puanla 3. sırada girdi.

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Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın.

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali Kaan Güneren, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Renaldo, Macheda.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bakasetas, Visça, Fountas, Onuachu.