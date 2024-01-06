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Spor
TRT HABER / AA 06.01.2024 19:00

MKE Ankaragücü'nün rakibi Trabzonspor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

MKE Ankaragücü'nün rakibi Trabzonspor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Burak Şeker'in yönetiyor.

Çalkantılı bir sezon geçiren MKE Ankaragücü bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı lacivertliler, son 5 lig maçını kaybetmese de, bu süreçte 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

MKE Ankaragücü, sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Ligde 20 puanı bulunan ve haftaya 11. sırada giren MKE Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

MKE Ankaragücü'nde bir Trabzonspor'da üç değişiklik
MKE Ankaragücü'nde bir Trabzonspor'da üç değişiklik

Trabzonspor, 2024 yılında çıkacağı ilk maçı kazanarak yoğun maç takvimine moralli başlamak istiyor. Bordo mavililer, Abdullah Avcı'nın göreve gelişi sonrası dış sahada yenilgi almadı.

Son 5 deplasman maçını kaybetmeyen Karadeniz ekibi, bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor ise haftaya 30 puanla 3. sırada girdi.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

MKE Ankaragücü'nün rakibi Trabzonspor

Stat: Eryaman 

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın.

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali Kaan Güneren, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Renaldo, Macheda.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bakasetas, Visça, Fountas, Onuachu.

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