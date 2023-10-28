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Spor
AA 28.10.2023 14:33

MKE Ankaragücü'nün rakibi Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim Pazar günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

MKE Ankaragücü'nün rakibi Samsunspor
[Fotoğraf: AA arşiv]

Başkent Ankara'da Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'i başkent Ankara'da ilan etti.

Milli mücadelenin en önemli iki şehri olan Ankara ve Samsun'un futbol takımları, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı gün birlikte sahaya çıkacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'yla 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi alan MKE Ankaragücü, geride kalan 9 haftada 9 puan alabildi.

Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsunspor, 2 puanla son sırada bulunuyor.

Ligde galibiyeti bulunmayan Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü karşısında sahaya ilk 3 puanını almak için çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takımda bu mücadele öncesinde tek eksik, sakatlığı süren Taylan Antalyalı.

Yaklaşık 12 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşacaklar

MKE Ankaragücü ile Samsunspor, Süper Lig'de birbirlerine yaklaşık 12 yıl sonra rakip olacak.

İki takım son olarak Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda karşılaşmıştı. 18 Şubat 2012'de oynanan son Süper Lig maçını Ankara'da Samsunspor 3-0 kazanmıştı. İki ekip de o sezon sonunda Süper Lig'den küme düşmüştü.

MKE Ankaragücü, Samsunspor'u Süper Lig'de son olarak 2003'te mağlup etti. Rakibini 16 Ağustos 2003'te oynanan Süper Lig maçında 4-2 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra en üst ligde oynanan 7 maçın 4'ünü kaybetti, 3 maç ise beraberlikle sona erdi.

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