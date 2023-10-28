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Spor
AA 28.10.2023 14:30

Fatih Karagümrük Trabzonspor karşısında

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, 29 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Fatih Karagümrük Trabzonspor karşısında
[Fotoğraf: AA arşiv]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Fatih Karagümrük, ligde aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle birlikte ligde 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

Bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen, Orsic, Bakasetas ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.
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