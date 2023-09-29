MKE Ankaragücü Galatasaray maçını fırsat olarak görüyor

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirdi.

Koca, çok iyi bir kadro kurduklarını anlattı.

"Galatasaray maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğu için oyuncu motivasyonu farklı oluyor. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Biz oynadığımız 6 maçta en azından 3 galibiyet, 2 beraberlik alabilirdik. Bundan sonra performansımızın artmasını bekliyoruz. Galatasaray'ı favori gösterebilirler ama biz buna inanmıyoruz. Bizim kalitemiz var, oyuncularımdan farklı bir performans bekliyorum."

"Ayrılık gündemimizde asla olmadı"

Faruk Koca, teknik direktör Tolunay Kafkas'la yollarını ayırma düşüncelerinin şu ana kadar hiç olmadığını vurguladı.

Koca, bazı basın organlarında çıkan "yollar ayrılacak" haberlerini yalanladı.

"Hocamız Tolunay Kafkas'la yolların ayrılması gibi bir gündemimiz asla olmadı. Konyaspor maçında galibiyet bekliyorduk, iyi oynamadık, bu bir gerçek. Böyle sonuçlar olunca medya, başkan ve hoca üzerinden bir karar bekliyor. Ben net bir adamım, hocayla ilgili bir kararım olsa net söylerim. Kötü oynadık Konyaspor karşısında. Bunu da en iyi hoca değerlendirecektir zaten. Hocamız onurlu bir insan, sevdiğimiz biri. Hatalar tabii ki var. Toparlanma aşamasındayız. Galatasaray maçının hoca için de oyuncular için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Galatasaray maçı öncesi böyle haberlerin çıkmasını doğru karşılamıyorum. Bu hocanın da oyuncuların da moralini bozabilir. Ancak bizim böyle bir düşüncemiz olmadığı için rahatsız değilim."

Koca, takımına çok güvendiğini belirtti.

"Bu takım, Süper Lig'de ilk 7'nin altında kalırsa çok yazık olur. Kupayı da alabiliriz, final de oynayabiliriz. Bu kadronun bunu başarması lazım. Yönetim yapması gerekeni yaptı, artık gerisi teknik heyet ve oyuncularda."

Faruk Koca, Galatasaray maçı için özel bir prim uygulaması yapmayacaklarını da aktardı.

Play-off yorumu

Faruk Koca, Süper Lig'de play-off sistemi tartışmalarıyla ilgili de konuştu.

"Artı yanları da var eksi yanları da. Haftaya çarşamba Kulüpler Birliği Vakfında bu konuyu konuşacağız. Ancak bu sezon olmaz, lig başladı. Fikstür de müsaade etmez zaten."

Faruk Koca, kulübün mali durumuna da değindi.

"Oyuncularımızın geçmişe dönük alacağı yok. MKE Ankaragücü'nün geçmişle ilgili 12-13 milyon lira borcu var sadece. Kulübümüzün devlete bir kuruş vergi borcu yok. Çoğu kulübün milyarlarca lira borcu var, bizim yok. Spor camiası bunu bilin. Mali olarak sorunumuz yok. Tek özlemimiz sportif başarı."