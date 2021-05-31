Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Milliler'den sessiz prova
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı Gine ile 0-0 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Aliyar Aghayev yönetti.
Mücadele, başladığı gibi 0-0 eşitlikle noktalandı.
Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izledi.
Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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