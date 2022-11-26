Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milliler, Slovenya'yı konuk edecek
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında yarın Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.
Elemelerde oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı takım, grupta zirvede yer alıyor. Milli takım, gruptaki ilk üç maçında Slovenya'yı 78-62, Polonya'yı 52-41 ve Arnavutluk'u 140-44 mağlup etti.
Türkiye, grupta 9 Şubat 2023'te Polonya'ya, 12 Şubat 2023'te de Arnavutluk'a konuk olacak.
Gruplarında ilk sırayı alan 10 takım ve en iyi 4 grup ikincisi, şampiyonaya katılma hakkı kazanacak. İsrail ve Slovenya'nın ev sahibi olarak doğrudan katılacağı FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 15-25 Haziran 2023'te düzenlenecek.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı
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