Spor
Milliler ilk galibiyetini aldı13 Eylül 2019 Cuma 20:11 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 20:13
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Makedonya ile karşılaştı. Efeler maçı 3-0 kazandı.
Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynanan maçta milli takımımız ilk galibiyetini almak için sahaya çıktı.
Milliler ikinci maçında, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.
1. set sonucu: Türkiye 25-20 Kuzey Makedonya
2. set sonucu: Türkiye 25-23 Kuzey Makedonya
3. set sonucu: Türkiye 25-13 Kuzey Makedonya
‘Filenin Efeleri’ ilk maçında son şampiyon Rusya’ya 3-1 yenilmişti.
Kaynak: TRT SPOR