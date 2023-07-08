Milli yüzücüler Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya aldı.
Böylece milli yüzücü Merve Tuncel şampiyonadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Kuzey Tunçelli olimpiyat B barajını geçti
Kuzey Tunçelli ise erkekler 800 metre serbest stil finalinde 7:52.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Kuzey Tunçelli, bu derecesiyle olimpiyat B barajını geçmeyi de başardı.
Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz ve Emir Batur Albayrak'tan oluşan 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı ise 7:21.38'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.