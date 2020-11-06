Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda 5 Kasım Perşembe günü 50 metre kurbağalamada birinci olan 22 yaşındaki yüzücü, aynı disiplinde eleme usulü yapılan 50 metre skins yarışlarında da ilk sırayı aldı.

Emre, 25.57'lik derecesiyle finalde yarıştığı Belaruslu Ilya Shymanovich'e 0.7 saniye fark attı.

Milli yüzücü, 100 metre kurbağalama yarışını ise skins finalinde yendiği Shymanovich'in arkasında 2. bitirdi. Emre, 55.97'lik zamanıyla rakibinin 0.12 saniye gerisinde kaldı.