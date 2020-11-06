Serbest güreş milli takımı organizasyonun ikinci gününde 92 kiloda Erhan Yaylacı ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın, 92 kiloda Arif Özen gümüş, 86 kiloda Selim Yaşar ve Fatih Erdin bronz madalya elde etti.

Serbest stil güreş milli takımı iki gün süren turnuvada toplam 14 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olmayı başarırken Polonya ikinci Moldova ise 3. basamakta yer aldı.

Kadınlarda iki sıklette başlayan müsabakalarda 50 kiloda Evin Demirhan bronz madalya kazandı.

Organizasyon kadınlarda yarın grekoromen stilde 7-8 Kasım tarihlerinde yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.