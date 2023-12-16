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Spor
AA 16.12.2023 14:25

Milli yelkenci Derin Atakan'dan altın madalya

Milli yelkenci Derin Atakan, Brezilya'da gerçekleştirilen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli yelkenci Derin Atakan'dan altın madalya

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Buzios kentinde düzenlenen şampiyonada, ay-yıldızlı sporcu Derin Atakan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) formula kite kızlar klasmanında gençler dünya şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan milli yelkenciye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Brezilya'da düzenlenen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yelkenci Derin Atakan'ı tebrik etti.

"Brezilya'da düzenlenen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda formula kite kızlar klasmanında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Derin Atakan'ı kutluyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen başta milli sporcumuzun kulübü Fenerbahçe Doğuş Yelken olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Derin Atakan'ın başarılarının devamını diliyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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