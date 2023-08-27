Milli wushucular Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emeishan şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Wushu Milli Takımı, organizasyonu kürsünün en üst basamağında tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 25 madalya ile takım halinde birincilik kürsüsüne çıktı.