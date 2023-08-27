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Spor
AA 27.08.2023 21:40

Milli wushucular Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu

Wushu Milli Takımı, Çin'de düzenlenen 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14'ü altın, 7'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 25 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Milli wushucular Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emeishan şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Wushu Milli Takımı, organizasyonu kürsünün en üst basamağında tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 25 madalya ile takım halinde birincilik kürsüsüne çıktı.


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