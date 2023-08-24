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Spor
AA 24.08.2023 10:15

Milli voleybolcu Mert Matic yeni sezonda da Halkbank forması giyecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli orta oyuncu Mert Matic ile sözleşme yeniledi.

Milli voleybolcu Mert Matic yeni sezonda da Halkbank forması giyecek
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, iç transfer çalışmalarında sona yaklaştı.

Ligde şampiyonluğu hedefleyen Halkbank, geçen sezon kadrosuna kattığı milli voleybolcu Mert Matic ile yeni sezonda da devam etme kararı aldı.

Açıklamada Matic'in görüşlerine yer verildi.

"Halkbank'ta bir sene daha olacağım için çok mutluyum. Takımda bazı değişiklikler olsa da geçen yılın kadrosunu büyük oranda koruduk. Yeni bir antrenörle çalışacağız, bu yeni bir anlayış ve değişim anlamına geliyor. Hocamız deneyimli, başarılı ve kariyerli bir isim. Sporcuları geliştirdiği gibi takıma da çok şey katacaktır."

Milli oyuncu, Halkbank'ın hedeflerinin her zamanki gibi yüksek olduğunu vurguladı.

"Kulübün genlerinde bu var. Artık her kupada şampiyon olarak camiamıza yakışan işler yapmak istiyoruz. Buna Şampiyonlar Ligi'ni de dahil ediyorum. Geçen yılı üçüncü bitirmiştik, bu sezon final neden olmasın? Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Büyük, herkesi mutlu edecek sonuçların altına imza atacağımızı düşünüyorum."

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