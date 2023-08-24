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Spor
TRT SPOR 24.08.2023 06:33

Dominik Livakovic İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Dominik Livakovic İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, bir süredir kadrosuna katmak istediği Hırvat kalecide mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i renklerine bağladı.

Hırvat file bekçisi, 13.00'te İstanbul Atatürk Havaalanı'na gelecek. 

Fenerbahçe, Livakovic'i açıkladı

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bilgilendirme Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Livakovic'in kariyeri

Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı. Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.

Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti.

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