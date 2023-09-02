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Spor
AA 02.09.2023 19:29

Milli voleybolcu Elif Şahin: Sahaya karakterimizi yansıttık

Milli voleybolcu Elif Şahin, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 3 Eylül Pazar günü Sırbistan ile yapacakları final maçına ilişkin, "Tarihimizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanıp bu heyecanı da ülkemize yaşatmak istiyoruz." dedi.

Milli voleybolcu Elif Şahin: Sahaya karakterimizi yansıttık

Elif Şahin, Sırbistan karşılaşması öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

"Sahaya karakterimizi yansıttık"

Elif Şahin, yarı finalde turnuvanın en güçlü takımlarından İtalya'yla karşılaştıklarını aktardı.

"Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Geriden gelerek karşılaşmayı kazanmak her zaman zordur. Bu geri dönüşle birlikte sahaya karakterimizi yansıttığımızı düşünüyorum. Finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Milli takım olarak inanılmaz bir yaz geçiyoruz. Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da final oynamak hedeflerimizden bir tanesiydi. Benim için de çok özel bir final olacak çünkü milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez final oynayacağım. Heyecanlıyım. Tarihimizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanıp bu heyecanı da ülkemize yaşatmak istiyoruz."

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