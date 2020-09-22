Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Eylül'de başlayacak ana tabloya kalmak için elemelere katılan dünya 173 numarası Çağla, ilk turda klasmanın 137. basamağındaki Tsurenko'yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Çağla, rakibini ilk sette 6-2 yenerek 1-0 öne geçti. İkinci sette kendi servis oyunlarında büyük sıkıntı yaşadı.

Rakibin bütün servislerini kıran Tsurenko, ilk 7 oyun sonunda 5-2 öne geçti. Üst üste 3 oyun kazanarak sette durumu 5-5'e getiren Çağla, kendi servisinde yine hatalı oynayınca Ukraynalı raket seti 7-5 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Son sette etkili servisle başlayan Çağla, ikinci seti 6-1, 2 saat 21 dakika süren karşılaşmayı da 2-1 kazanarak tur atladı. Çağla Büyükakçay, elemenin ikinci turunda dünya sıralamasında 202. basamakta bulunan Sırp tenisçi Natalija Kostic'le karşılaşacak.