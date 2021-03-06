Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek erkekler yarı finalinde ev sahibi ülkeden Artem Dubrivnyy'i 5-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Altuğ, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline yükseldi.

Milli tenisçi, yarın finalde Belçikalı Zizou Bergs ile karşılaşacak.