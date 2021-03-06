Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Rusya'da finale yükseldi
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Rusya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te adını finale yazdırdı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek erkekler yarı finalinde ev sahibi ülkeden Artem Dubrivnyy'i 5-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Altuğ, kariyerinin ilk ATP Challenger finaline yükseldi.
Milli tenisçi, yarın finalde Belçikalı Zizou Bergs ile karşılaşacak.
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