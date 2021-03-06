Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da 2 kadın voleybolcu koronavirüs yakalandı
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan 2 voleybolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldı.
Kadın Voleybol Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkındahttps://t.co/vltWcp5uVJ pic.twitter.com/JMcH3aWFap— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) March 6, 2021
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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