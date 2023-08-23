Milli tekvandocular uluslararası 4 organizasyonda tatamiye çıkacak

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 24 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4 uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye, Estonya’nın başkenti Tallinn’de 24-26 Ağustos'ta Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da 28-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na 40 sporcuyla katılacak.

Milli sporcular, Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı almak için Fransa'da 2 önemli organizasyona katılacak. 30 Ağustos'ta düzenlenecek Para Tekvando Grand Prix'si ile 1-3 Eylül tarihleri arasındaki Tekvando Grand Prix'de de milli 20 sporcu, oyunlara kota puanı almak için tatamiye çıkacak.

Organizasyonlara katılacak sporcu kadroları şu şekilde:

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası

Kadınlar: Ayşe Orhan (42 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (44 kilo), Mülkiye Ece Ulusoy (46 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Rüya Diler (52 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Beyza Karabulut (63 kilo), Rümeysa Mercimek (68 kilo), Elifnaz Köseoğlu (+68 kilo)

Erkekler: Berke Erbulut (45 kilo), Kaan Yelaldı (48 kilo), Emre Talha Evin (51 kilo), Cüneyt Gökalp (55 kilo), Yusuf Badem (59 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Eren Özdemir (68 kilo), İdris Altay Sülü (73 kilo), Uğur Dekli (78 kilo), Rüzgar Yalçın (+78 kilo)

Para Tekvando Grand Prix

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)

Tekvando Grand Prix

Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo)

Erkekler: Görkem Polat (58 kilo), Muhammed Emin Yıldız (80 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (+80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası

Kızlar: Ebru Sevilay Abut (144 santimetre), Irmak Geniş (148 santimetre), Nisanur Akay (152 santimetre), Fatma Sakabaşı (156 santimetre), Selvi Naz Küçükcankurtaran (160 santimetre), Elvin Kavak (164 santimetre), Nehir Tekin (168 santimetre), Aslı Cemre Ceylan (172 santimetre), Zeynep Nil Menekşe (176 santimetre), Kıymet Selvi Özdağ (+176 santimetre)

Erkekler: Utku Kap (148 santimetre), Mustafa Çelik (152 santimetre), Yunus Ali Körpe (156 santimetre), Mahmut İnan (160 santimetre), Uğur Han Yılmaz (164 santimetre), Ahmet Akkuş (168 santimetre), Mustafa Atlı (172 santimetre), Mustafa Taşdelen (176 santimetre), Deniz Can Erman (180 santimetre), Yusuf Efe Mızrak (+180 santimetre)