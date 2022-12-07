Milli tekvandocular Suudi Arabistan'da tatamiye çıkacak
2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları'na, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ev sahipliği yapacak.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, para tekvando müsabakaları 8 Aralık Perşembe günü, tekvando karşılaşmaları ise 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Olimpik ve paralimpik puan durumuna göre sporcuların davetle mücadele edebildiği grand prix finalinde Türkiye'yi tekvandoda 8, para tekvandoda ise 9 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
Tekvando
Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo).
Erkekler: Görkem Polat (58 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo).
Para tekvando (K44)
Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo).
Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo).
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