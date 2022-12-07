Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, para tekvando müsabakaları 8 Aralık Perşembe günü, tekvando karşılaşmaları ise 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Olimpik ve paralimpik puan durumuna göre sporcuların davetle mücadele edebildiği grand prix finalinde Türkiye'yi tekvandoda 8, para tekvandoda ise 9 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Tekvando

Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo).

Erkekler: Görkem Polat (58 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo).

Para tekvando (K44)

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo).

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo).