Muş'ta kızların voleybola yönlendirilmesi amacıyla 3 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadın voleybol takımı kurulması için çalışma başlatıldı.

Müdürlük bünyesindeki antrenörler de kentteki okulları ve yurtları dolaşıp, turnuvalar düzenleyerek tespit ettikleri yetenekli kız öğrencileri takımın bünyesine aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig'de mücadele eden sporcular, geçen yıl ortaya koydukları başarıyla Kadınlar 2. Lig'e yükseldi.

Bu sezon 16. Grup'ta oynadığı 10 maçtan 9'unu 3-0 kazanarak liderliğe yükselen Muş ekibi, ligin ardından play-off müsabakalarında da aynı başarıyı sergileyerek 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kulüp Başkanı Hasan Yarçin, Muş Yurdum ve Gençlik Spor Kulübünün 2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla kurulduğunu söyledi.

Yarçin, takımda üniversite ve lise öğrencilerini bir araya getirdiklerini belirtti.

"Voleybolu ve diğer salon sporlarını genele yaymaya çalışıyoruz. Temel amacımız 2. Lig'de mücadele eden ekibimizi 1. Lig'e taşımak. Takımımız belirli bir düzeye geldi. Yeni transferler yaparak takımı güçlendirip 1. Lig hedefine doğru ilerleyeceğiz. Çok başarılı sporcularımız var. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Kadıon sporcu sayımızı 2 katına çıkardık"

Voleybol İl Temsilcisi Ramazan Konak ise Türkiye Voleybol Federasyonu olarak Muş'ta kadın takımlarıyla ilgili yeni bir yapılanma başlattıklarını aktardı.

Konak, kulüp başkanı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle altyapıdan alınan sporcularla takımın 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdiğini dile getirdi.

"Bu yıl yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Takımı kurarken bir amacımız vardı. Muş'taki kız çocuklarının voleybola yönlendirilmesi, voleybolun tanıtılması ve ilimizdeki lisanslı sporcu sayısının artırılmasıydı. Bunu da başardık. Kadın sporcu sayımızı 2 katına çıkardık. Takımımız iyi durumda. Amacımız play-off maçlarında başarılı olup, ilimizi 1. Lig'de en iyi şekilde temsil etmek. Daha önce ilimizde erkek voleybol takımlarımız vardı. 2. Lig'de mücadele ediyorlardı. Bu yıl 2. Lig'de 'Muş'un sultanları' olsun dedik. Takım kentte bir heyecan yarattı. Böyle devam etmesini ümit ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Play-off'u garantiledik"

Kulübün antrenörü Nesip Çelik de okulları dolaşıp, üniversitede ve KYK yurtlarındaki öğrencilerle turnuva düzenleyerek birçok sporcuya ulaştıklarını belirtti.

Çelik, geçen yıl elde ettikleri başarıyla 2. Lig'e yükseldiklerini aktardı.

"Grupta birinci sıradayız. Hedefimiz 1. Lig'de mücadele etmek. Bunun için sıkı antrenman yapıyoruz. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Okul okul dolaşarak bu yetenekleri keşfettik. Onlara güveniyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Play-off müsabakalarına katılmayı garantiledik. İnşallah o maçlarımızı da kazanacağız."

[Fotoğraf: AA]

Takımın orta oyuncusu Diyarbakırlı Dilan Çoban, 6. sınıfta voleybola başladığını ve Muş'ta üniversite okuduğunu bildirdi.

"Takımla bu yıl sözleşme imzaladım. Gayet güzel gidiyor. Şu an birinci sıradayız. Antrenmanlarımız da çok verimli geçiyor. Haftada 3 antrenman yapıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Voleybola beden eğitimi öğretmenim sayesinde başladım. Boyum uzun olduğu için voleybola yönlendirdi. Takımımızın başarılı olacağına inanıyorum."

Oyunculardan Muşlu Rojda Çetinbaş ise "Muş Spor Lisesi öğrencisiyim. Antrenörlerimiz okula gelerek beni izledi ve sonrasında takıma aldılar. Şimdi 2. Lig'de mücadele ediyoruz. Kendim ve takımım adına çok mutluyum. Adım adım hedefe ilerliyoruz. 10 maçtan 9'unu kazandık. Hedefimiz kalan tüm maçları da kazanmak." şeklinde görüş belirtti.