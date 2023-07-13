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Spor
AA 13.07.2023 12:05

Milli tekvandocular Merve Dinçel ile Ferhat Can Kavurat dünya evine girdi

Milli tekvandocular Merve Dinçel ile Ferhat Can Kavurat evlendi.

Milli tekvandocular Merve Dinçel ile Ferhat Can Kavurat dünya evine girdi

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, ay-yıldızlı sporcuların İncek'te gerçekleştirilen düğününe ilişkin paylaşım yaptı.

"Tekvando milli takımımızın başarılı sporcuları Merve Dinçel ve Ferhat Can Kavurat'ın hayatlarını birleştirdiği düğün törenine iştirak ettik. Gözbebeğimiz sporcularımızı, bu mutlu gününde AK Parti Konya Milletvekilimiz Mehmet Baykan, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcımız Murat Kocakaya, Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Çoktan, Milli Takımlar Teknik Direktörümüz Ali Şahin, Erkek Milli Takım Teknik Direktörümüz Servet Tazegül ile antrenörlerimiz ve sporcularımız yalnız bırakmadı. Merve ve Ferhat'a bir ömür mutluluklar diliyorum."

Milli tekvandocular Merve Dinçel ile Ferhat Can Kavurat dünya evine girdi

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