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Spor
AA 13.07.2023 12:00

Kayserispor'da Çağdaş Atan bel fıtığı nedeniyle ameliyat edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, bel fıtığı dolayısıyla ameliyat edildi.

Kayserispor'da Çağdaş Atan bel fıtığı nedeniyle ameliyat edildi
[Fotograf: AA]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atan, bel fıtığı problemi nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

"Basın sözcümüz Samet Koç ve futbol direktörümüz Murat Duman, Atan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Teknik direktörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."


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