Kayserispor'da Çağdaş Atan bel fıtığı nedeniyle ameliyat edildi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atan, bel fıtığı problemi nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.
"Basın sözcümüz Samet Koç ve futbol direktörümüz Murat Duman, Atan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Teknik direktörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Teknik direktörümüz Çağdaş Atan bel fıtığı problemi nedeniyle dün başarılı bir operasyon geçirdi. Atan’ı tedavi gördüğü hastanede Basın Sözcümüz Samet Koç ve Futbol Direktörümüz Murat Duman ziyaret etti.— Kayserispor (@KayserisporFK) July 13, 2023
Teknik direktörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede… pic.twitter.com/luj6wIXMRf