Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar hedeflerine emin adımlarla yürüyor

Alt yaş kategorilerinden itibaren milli takım formasını giyen, alt yaşlarda dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden, İslami Dayanışma Oyunları ile grand prix şampiyonlukları yaşayan Sude Yaren Uzunçavdar, milli takım antrenörü olan babası Serkan Uzunçavdar'ın desteğiyle olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor.

17 yaşındaki sporcu, hedeflerini gerçekleştirmek için babasıyla birlikte yoğun çalışıyor. Sude Yaren, Avrupa Oyunları'na hazırlanırken hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

"Altın madalyayı kazandığımda duygularım çok yoğundu. Gerçekten o an çok mutluydum. Aynı zamanda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğim için kendimle gurur duyuyordum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Milli tekvandocu, Avrupa Oyunları'nın hazırlık sürecinin çok zor geçtiğini söyledi.

"Milli takım kampları oldu. Çok yoğun şekilde çalıştık. Onun öncesinde de Dünya Şampiyonası vardı. Yılın başından beri bu maçlara hazırlanıyorduk. Bu yüzden bu dönem benim için çok yoğun geçti."

"Grand prix organizasyonunda şampiyonluk elde eden en genç sporcu oldum"

Sude Yaren, uzun yıllar sonra milli takıma seçilen en genç sporcu olduğunu aktardı.

"16 yaşımda milli takıma (büyükler) seçilmem büyük başarılar kazanmamı sağladı. Bu sayede grand prix (2022 Suudi Arabistan) organizasyonunda şampiyonluk elde eden en genç sporcu oldum. Erkenden çok büyük başarılar kazandım. Bu, benim için çok büyük bir gurur."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Genç sporcu, Paris, Çin ve İngiltere Grand Prix turnuvalarında şampiyon olmak istediğini söyledi.

"Hedefim her maçı kazanmak. Olimpiyatlarda da ülkemize altın madalyayı getirmek istiyorum. Bu çok zor bir süreç ama ben başarabileceğime inanıyorum."

"İşin içine duygusallık girince zor oluyor ancak profesyonelliğimizi koruyoruz"

Milli tekvandocu, babası Serkan Uzunçavdar'ın antrenörü olmasından dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

"Ailemin beni desteklemesi çok büyük avantaj. İşin içine duygusallık girince zor oluyor ama biz profesyonelliğimizi koruyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sude Yaren, bu sporu seçmesinde ailesinin büyük katkısı olduğunu vurguladı.

"Ben spor salonunda büyüdüm. Seçme şansım olmadı ama olsa yine tekvandoyu seçerdim. Doğduğumdan beri bu sporun içindeyim ve bundan dolayı da çok mutluyum."

"Hedefimiz, 2028 Olimpiyatları'nda iki kız kardeş olarak tarih yazmak"

Sude Yaren, kendisi gibi tekvandocu olan kardeşi Sıla Irmak'tan da umutlu olduğunu söyledi.

"Ben çok büyük başarılara imza attım ama kardeşimin beni geçeceğini düşünüyorum. Kardeşimde olimpiyat şampiyonu olacak kapasiteyi görüyorum. Hedefimiz, 2028 Olimpiyatları'nda iki kız kardeş olarak ülkemize altın madalya getirip tarih yazmak. Kardeşime ve kendime inanıyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Ay-yıldızlı tekvandocu, çok yoğun olduğunu belirtti.

"Sürekli kamplardan kamplara gidiyoruz. Şu an bir boşluğum var. Biraz dineleceğim ve tatil yapacağım. Sonrasında da grand prix organizasyonlarına daha iyi bir şekilde katılacağım.