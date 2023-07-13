Milli boksör Yoncagül Yılmaz'ın hedefi altın madalya

Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başantrenör Ahmet Çınar ile antrenörler Yavuz Kılıç, Cengiz Örseloğlu, Ali Osman Çelik ve Aybüke Kılıçarslan gözetiminde kamp gerçekleştiren Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nda sporcular, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa Şampiyonası'nda 2021 ve 2022 yıllarında bronz madalya elde eden Yoncagül Yılmaz, bu kez altın madalya elde etmek istiyor.

[Fotoğraf: AA]

Yoncagül Yılmaz, 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Yoncagül, boksu çok sevdiğini dile getirdi.

"2021'de Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takıma çağrıldım. Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Geçen yıl da Kırıkkale'deki Türkiye Şampiyonası'nda 70 kiloda şampiyon oldum. İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yine üçüncülük elde ettim."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, bu sene daha iyi performans sergilemek istediğini vurguladı.

"Bu sene Sakarya'daki Türkiye Şampiyonası'nda yine şampiyon oldum. Yeniden milli takım kampına çağrıldım. Ahmet Çınar hocamla çalışıyoruz. Bu sene Avrupa üçüncülüklerini şampiyonluğa tamamlamak için çalışıyorum. Romanya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Başantrenör Ahmet Çınar ise Yoncagül'den beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı.

"Yoncagül, çok başarılı bir sporcu. Mili takımın kaptanlığını kendisine verdik. Kaptan gemiyi kurtarıp İstiklal Marşı'mızı okutacak. Kendisi daha önce yarı final oynayarak Avrupa üçüncüsü oldu. Eleyen rakibi Avrupa şampiyonu olmuştu. Romanya'da Avrupa şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutacağına inanıyoruz."