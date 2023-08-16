Milli tekvandocular 2 bronz madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda para tekvando müsabakaları yapıldı.

Şampiyonada erkekler K44-80 kiloda mücadele eden Oktay Atalay, Azerbaycanlı Abulfaz Abuzarli'ye 15-5 yenilerek bronz madalya kazandı.

Erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ise yarı finalde İngiliz Matthew Bush ile karşılaşmasından önce sakatlanarak maça çıkamadı. Mağlup sayılan Mehmet Sami Saraç, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 6 altın, 9 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 23'e ulaştı.

Bakan Bak'tan para tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcular Oktay Atalay ve Mehmet Sami Saraç'ı tebrik etti.

"Hollanda'da gerçekleşen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvando dalında bronz madalya kazanan Oktay Atalay ve Mehmet Sami Saraç'ı tebrik ediyorum. Bu sonuçlarla birlikte para tekvando takımımız Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nı 10 madalya ile tamamladı ve toplam madalya sayımız 23'e yükseldi. Milli sporcularımızın bu başarılarında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyor; devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza da en içten başarı dileklerimi iletiyorum."