Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.08.2023 21:30

Milli tekvandocular 2 bronz madalya kazandı

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele eden milli tekvandoculardan Oktay Atalay ile Mehmet Sami Saraç, bronz madalya elde etti.

Milli tekvandocular 2 bronz madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda para tekvando müsabakaları yapıldı.

Şampiyonada erkekler K44-80 kiloda mücadele eden Oktay Atalay, Azerbaycanlı Abulfaz Abuzarli'ye 15-5 yenilerek bronz madalya kazandı.

Erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ise yarı finalde İngiliz Matthew Bush ile karşılaşmasından önce sakatlanarak maça çıkamadı. Mağlup sayılan Mehmet Sami Saraç, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 6 altın, 9 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 23'e ulaştı.

Bakan Bak'tan para tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcular Oktay Atalay ve Mehmet Sami Saraç'ı tebrik etti.

"Hollanda'da gerçekleşen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para tekvando dalında bronz madalya kazanan Oktay Atalay ve Mehmet Sami Saraç'ı tebrik ediyorum. Bu sonuçlarla birlikte para tekvando takımımız Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nı 10 madalya ile tamamladı ve toplam madalya sayımız 23'e yükseldi. Milli sporcularımızın bu başarılarında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyor; devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza da en içten başarı dileklerimi iletiyorum."

ETİKETLER
Tekvando
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Omar Fayed'i kadrosuna kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:45
BM Geçici Barış Gücü: Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginlikten endişeliyiz
21:33
Libya’da iki gün süren çatışmalarda 55 kişi öldü
21:27
Avrupa'da karbon salımı yılın ilk çeyreğinde azaldı
21:24
Polis silahlı kadını araçla çarparak etkisiz hale getirdi
21:03
Tokat'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
21:13
Almanya'da hükümete güven yüzde 27
Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikler gün ışığına çıkarılıyor
Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikler gün ışığına çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Polis silahlı kadını araçla çarparak etkisiz hale getirdi
Polis silahlı kadını araçla çarparak etkisiz hale getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ