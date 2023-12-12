Milli tekvandocu Serra Yağmur altın madalya şansızlığını kırmak için çalışıyor

Kentte yaşayan lise öğrencisi Serra Yağmur, 2014'te üst kat komşusuna özenerek tekvandoya başladı.

Zamanla tekvandoyu benimseyen ve geçen yıl milli formayı terletmeye başlayan genç sporcu, son iki yılda çıktığı 4 önemli müsabakada da birkaç puan farkıyla altın madalyaları kaçırdı.

Çıkacağı ilk müsabakada birincilik kürsüsünü hedefleyen Serra Yağmur, Avrupa'da da uzun yıllar başarıyla Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Yaklaşık 9 yıldır tekvandoyla ilgilenen Selçuklu Belediyespor sporcusu Serra Yağmur, ailesinin ve antrenörlerinin desteğiyle daha başarılı bir sporcu olacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Serra Yağmur, Türk bayrağını her zaman en önde dalgalandırmayı hedeflediğini ifade etti.

"Geçen yıl Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası ile Arnavutluk'ta yapılan Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda gümüş madalya aldım. Bu yıl da Karaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ile Bosna Hersek'teki Balkan Tekvando Şampiyonası'nda kıl payıyla altın madalyayı kaçırdım."

"2024'ü altın madalyayla açmak istiyorum"

Serra Yağmur Can, hiçbir zaman çalışmaktan yılmadığını, dönem dönem sakatlıkları nedeniyle ağlayarak antrenman yaptığı günleri unutmadığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Genç sporcu, bu gayretinin altın madalyayla taçlanacağına inandığını vurguladı.

"Bir gün şeytanın bacağını kıracağım. Bu umutla çalışmalarıma devam ediyor, 2024'ü altın madalyayla açmak istiyorum. İnşallah bu ikincilik kürsüsünde değil, birincilik kürsüsünde olur. Uzun yıllar bu sporu yapmayı istiyorum."

Selçuklu Belediyespor tekvando antrenörü Ali Arman ise Serra Yağmur'un şampiyonlukları hep kıl payıyla kaçırdığını, bundan sonraki müsabakalarda bu şansızlığını kıracağına inandığını belirtti.