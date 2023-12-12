Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.12.2023 11:25

Milli tekvandocu Serra Yağmur altın madalya şansızlığını kırmak için çalışıyor

Tekvandoda ikisi Balkan, ikisi Türkiye şampiyonası olmak üzere 4 müsabakada da gümüş madalya alan 17 yaşındaki Serra Yağmur Can, altın madalya hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli tekvandocu Serra Yağmur altın madalya şansızlığını kırmak için çalışıyor
[Fotograf: AA]

Kentte yaşayan lise öğrencisi Serra Yağmur, 2014'te üst kat komşusuna özenerek tekvandoya başladı.

Zamanla tekvandoyu benimseyen ve geçen yıl milli formayı terletmeye başlayan genç sporcu, son iki yılda çıktığı 4 önemli müsabakada da birkaç puan farkıyla altın madalyaları kaçırdı.

Çıkacağı ilk müsabakada birincilik kürsüsünü hedefleyen Serra Yağmur, Avrupa'da da uzun yıllar başarıyla Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Yaklaşık 9 yıldır tekvandoyla ilgilenen Selçuklu Belediyespor sporcusu Serra Yağmur, ailesinin ve antrenörlerinin desteğiyle daha başarılı bir sporcu olacağını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Serra Yağmur, Türk bayrağını her zaman en önde dalgalandırmayı hedeflediğini ifade etti.

"Geçen yıl Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası ile Arnavutluk'ta yapılan Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda gümüş madalya aldım. Bu yıl da Karaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ile Bosna Hersek'teki Balkan Tekvando Şampiyonası'nda kıl payıyla altın madalyayı kaçırdım."

"2024'ü altın madalyayla açmak istiyorum"

Serra Yağmur Can, hiçbir zaman çalışmaktan yılmadığını, dönem dönem sakatlıkları nedeniyle ağlayarak antrenman yaptığı günleri unutmadığını anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Genç sporcu, bu gayretinin altın madalyayla taçlanacağına inandığını vurguladı.

"Bir gün şeytanın bacağını kıracağım. Bu umutla çalışmalarıma devam ediyor, 2024'ü altın madalyayla açmak istiyorum. İnşallah bu ikincilik kürsüsünde değil, birincilik kürsüsünde olur. Uzun yıllar bu sporu yapmayı istiyorum." 

Selçuklu Belediyespor tekvando antrenörü Ali Arman ise Serra Yağmur'un şampiyonlukları hep kıl payıyla kaçırdığını, bundan sonraki müsabakalarda bu şansızlığını kıracağına inandığını belirtti.

ETİKETLER
Konya Tekvando
Sıradaki Haber
Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Cedi Osman'ın Spurs'ünü yendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
TÜBİTAK, 71 uzman ve uzman yardımcısı alacak
11:53
İHA 122: Bir SİHA atışının çok daha fazlası
11:50
Karadeniz, taşkınlara karşı erken uyarı sistemiyle donatılıyor
11:42
Taşımacılıkta "Yeşil Lojistik Belgesi" için yeni dönem ocakta
11:48
Malatya'da depremde hayatını kaybedenler anısına anıt yapıldı
11:48
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak gösteriyi izledi
Soğuk havanın etkili olduğu Çin'de influenza vakaları artıyor
Soğuk havanın etkili olduğu Çin'de influenza vakaları artıyor
FOTO FOKUS
New York'ta 7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü
New York'ta 7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ