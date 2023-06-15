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Spor
AA 15.06.2023 13:55

Milli tekvandocu Kübra Dağlı drone'lara meydan okudu

Milli tekvandocu ve Red Bull sporcusu Kübra Dağlı'nın katıldığı "Kübra vs. Drones" video serisi, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Milli tekvandocu Kübra Dağlı drone'lara meydan okudu
[Fotograf: AA]

Red Bull'dan yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Kübra Dağlı, bu kez farklı bir projeyle gündeme geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli tekvandocunun drone'larla karşı karşıya geldiği ve toplamda 50 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen "Kübra vs. Drones" projesinin videoları, Kübra Dağlı'nın ve Red Bull Türkiye'nin "Tik Tok" hesabından paylaşıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dört bölümden oluşan video serisinde, 20'den fazla drone kullanıldı. Toplamda 50 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen proje kapsamında, saatte 150 kilometreden fazla hıza ulaşabilen drone'ların kapalı ve kısıtlı mekandaki uçuşlarının planlanması, milli sporcu ile pilotların provaları günlerce sürdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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