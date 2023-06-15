Mete Gazoz Kolombiya'da klasik yay sıralama atışlarında 4. oldu

Medellin kentinde düzenlenen organizasyonda klasik yay kategorisinde sıralama atışları gerçekleştirildi.
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, erkeklerde sıralama atışlarını 685 puanla 4. sırada tamamladı. Aynı kategoride mücadele eden Muhammed Abdullah Yıldırmış 22'nci, Ulaş Berkim Tümer 59. olurken, Samet Ak ilk 64'e giremedi.
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı toplam 2008 puanla 6. sırayı aldı.
Klasik yay kadınlar sıralama atışlarında ise Zeynep Köse 35'inci, Fatma Maraşlı 37'nci, Ezgi Başaran 51. olurken, Gülnaz Büşranur Coşkun 64 sporcu arasına kalamadı.
Ezgi Başaran, Zeynep Köse ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı toplam 1928 puanla 11. sırada yer aldı.
Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, 18 Haziran Pazar günü sona erecek.