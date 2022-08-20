Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Yasmani Copello Escobar bronz madalya kazandı
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide bronz madalya elde etti.
Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda erkekler 400 metre engellide milli atlet Yasmani Copello Escobar yarıştı.
Yasmani Copello 48.78'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Atletizm
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