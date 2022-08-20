Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda toplam 341 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı kutlama mesajında şunları kaydetti;

"Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihî bir netice elde eden tüm millî sporcularımızı tebrik ediyorum. İslam âleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbî şükranlarımı ifade ediyorum."