Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Millilerden 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya
[Türkiye Güreş Federasyonu (Ebru Dağbaşı)]
Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler 3 bronz madalya kazandı.
Başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda 55 kiloda Tuba Demir, 59 kiloda Ebru Dağbaşı ve 68 kiloda Nesrin Baş bronz madalya kazandı.
[Fotoğraf: Türkiye Güreş Federasyonu (Nesrin Baş)]
Türkiye kadınlar sıralamasında ise 5'inci oldu.
[Fotoğraf: Türkiye Güreş Federasyonu (Tuba Demir)]
Öte yandan 77 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek yarı final müsabakasında Moldovalı Alexandrin Gutu'yu 9-0 yenerek finale çıktı. Milli sporcu altın madalya için yarın Alman Deni Nakaev ile karşılaşacak.
Etiketler: Bulgaristan
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