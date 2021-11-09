Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Özgür Varlık, 25 metre rapid tabanca karışık takım müsabakaları öncesindeki kura çekiminde Hindistanlı sporcu Manu Bhaker ile eşleşti.

Bhaker ile sıralama müsabakalarını ikinci sırada bitiren Özgür Varlık, 10 Kasım Çarşamba günü TSİ 14.45'te altın madalya için mücadele edecek.

Organizasyon 10 Kasım Çarşamba günü sona erecek.