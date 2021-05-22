Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda Bulgar Ivo Krasimirov Iliev'i 9-0 sayı tuşuyla yenen Kadir Kamal, çeyrek finalde Finlandiyalı Elmer Joakim Mattila'yı 6-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Ukraynalı Oleksii Masyk ile yaptığı yarı final karşılaşmasını 6-2 kazanan mili güreşçi, adını finale yazdırdı.

Kerem Kamal'ın kardeşi olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Kadir, yarın finalde Macar Krisztian Istvan Vancza ile karşılaşacak.