Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli sporcu Ali Sofuoğlu Avrupa Şampiyonu oldu
Avrupa Karate Şampiyonası’nda erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu İspanyol rakibi Damian Hugo Quintero’yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Ali Sofuoğlu, altın madalyanın sahibi oluyor!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 22, 2021
Milli sporcumuz Ali Sofuoğlu, kata branşında büyükler kategorisinde ülkemize ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.
Tebrikler Ali! pic.twitter.com/3TLDzJutML
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