Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisi yarı finalinde, Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş, 23 puanla müsabakayı 4. sırada tamamladı.

Kupada bugün 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Yasemin Beyza Yılmaz ve 10 metre havalı tüfek karışık takım kategorisinde Ömer Akgün ile Gülşen Delen mücadele edecek.

Organizasyon 8 Mart Salı günü sona erecek.