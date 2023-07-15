Milli sporcu Ali Eren Ünlü altın madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 2.22'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya elde etti.

Üç adım atlamada ise Batuhan Çakır, 16.16'lık derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.