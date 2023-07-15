Milli sporcu Ali Eren Ünlü altın madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 2.22'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya elde etti.
Üç adım atlamada ise Batuhan Çakır, 16.16'lık derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.
Avrupa 23 Yaş Altı (U23) Şampiyonası'nda yarışan sporcumuz Ali Eren Ünlü yüksek atlama kategorisinde 2.22'lik derecesi ile birinci olarak ülkemize altın madalya kazandırdı.— Türkiye Atletizm Fed (@AtletizmTAF) July 15, 2023
Tebrikler Ali Eren! pic.twitter.com/RuxaCXEuvb