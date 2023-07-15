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Spor
AA 15.07.2023 21:42

Milli sporcu Ali Eren Ünlü altın madalya kazandı

Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Ali Eren Ünlü yüksek atlamada altın madalya kazandı.

Milli sporcu Ali Eren Ünlü altın madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ali Eren Ünlü, yüksek atlamada 2.22'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya elde etti.

Üç adım atlamada ise Batuhan Çakır, 16.16'lık derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.


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