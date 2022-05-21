Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli para tekvandocu Gamze Gürdal'dan altın madalya
İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli para tekvandocu Gamze Gürdal altın madalya aldı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentindeki organizasyonun üçüncü gününde kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal, finalde Sırbistan'dan Marija Micev ile karşılaştı. Mücadeleyi 17-14 kazan Gamze Gürdal, altın madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda erkekler K44 80 kiloda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Sami Saraç ise finalde Hırvatistan'dan Ivan Mikulic'e yenilerek gümüş madalya elde etti.
Gamze Gürdal Avrupa şampiyonu!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 21, 2022
Para Tekvando Avrupa Şampiyonası kadınlar K44 57 kilo finalinde Marija Micev'i 17-14 yenen sporcumuz Gamze Gürdal, altın madalya kazandı.
Tebrikle Gamze! pic.twitter.com/Bbpi4T9W8I
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