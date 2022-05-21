Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentindeki organizasyonun üçüncü gününde kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal, finalde Sırbistan'dan Marija Micev ile karşılaştı. Mücadeleyi 17-14 kazan Gamze Gürdal, altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda erkekler K44 80 kiloda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Sami Saraç ise finalde Hırvatistan'dan Ivan Mikulic'e yenilerek gümüş madalya elde etti.