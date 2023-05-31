Milli Okçu Fatma Maraşlı Hırvatistan’da Türkiye’yi temsil edecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından olan Fatma Maraşlı, 2023 Avrupa Grand Prix 2. Ayak Yarışmaları’nda Türkiye’yi temsil edecek. Hırvatistan’ın Umag kentinde düzenlenecek olan yarışmalar 4 Haziran tarihine kadar devam edecek.