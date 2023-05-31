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Spor
İHA 31.05.2023 09:29

Milli Okçu Fatma Maraşlı Hırvatistan’da Türkiye’yi temsil edecek

15 ülkeden 243 sporcunun katıldığı 11. Fetih Kupası’nda altın madalya kazanan Kayserili Milli Okçu Fatma Maraşlı, 2023 Avrupa Grand Prix Yarışmaları’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Milli Okçu Fatma Maraşlı Hırvatistan’da Türkiye’yi temsil edecek
[Fotograf: İHA]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından olan Fatma Maraşlı, 2023 Avrupa Grand Prix 2. Ayak Yarışmaları’nda Türkiye’yi temsil edecek. Hırvatistan’ın Umag kentinde düzenlenecek olan yarışmalar 4 Haziran tarihine kadar devam edecek.

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