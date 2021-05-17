Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İtalya'da 5. oldu
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağında 5. olarak pilotlar klasmanında üçüncülüğünü korudu.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası (ELFCIV Campionato Italiano Velocita) ikinci ayağında yarıştı.
Oldukça çekişmeli geçen Misano yarışlarında her iki mücadeleyi de 5. sırada tamamlayan Bahattin Sofuoğlu, bu sonuçla genel klasmandaki üçüncülüğünü devam ettirdi.
"Önümde birkaç yarış daha var. Allah'ın izniyle daha iyi olacağım"
Milli sporcu, yarış sonu açıklamada bulundu.
"Bu haftaki İtalya Şampiyonası yarışlarını 5. sırada bitirmek nasip oldu. Şampiyonadaki mücadelem sürüyor. Önümde birkaç yarış daha var. Allah'ın izniyle daha iyi olacağım."
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