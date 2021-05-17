İşitme Engelliler milli sporcu Hüseyin Er hayatını kaybetti
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Er hayatını kaybetti.
1985 doğumlu futbolcunun kalp krizi sonucu vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, ay yıldızlı oyuncunun vefatı dolayısıyla taziye mesajları yayınladı.
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncusu Hüseyin Er’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hüseyin Er’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/iBMBYr5jiw— TFF (@TFF_Org) May 17, 2021
Başarılı oyuncu kariyeri boyunca 1 İşitme Engelliler Olimpiyatı, 2 Dünya Şampiyonası ve 1 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşamıştı.
Futbol milli sporcumuz Hüseyin ER'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.— İşitme Eng.Spor Fed. (@Tiesfed) May 16, 2021
Camiamız adına merhuma Yüce ALLAH'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Yakup Ümit KİHTİR
Federasyon Başkanı pic.twitter.com/if1LK0lKbg
Hüseyin Er'in cenazesi, uzun süre yaşadığı İngiltere'de defnedilecek.