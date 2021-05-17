1985 doğumlu futbolcunun kalp krizi sonucu vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, ay yıldızlı oyuncunun vefatı dolayısıyla taziye mesajları yayınladı.

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncusu Hüseyin Er’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hüseyin Er’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/iBMBYr5jiw

Başarılı oyuncu kariyeri boyunca 1 İşitme Engelliler Olimpiyatı, 2 Dünya Şampiyonası ve 1 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşamıştı.

Futbol milli sporcumuz Hüseyin ER'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Camiamız adına merhuma Yüce ALLAH'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Yakup Ümit KİHTİR

Federasyon Başkanı pic.twitter.com/if1LK0lKbg