Fritz Keller, 23 Nisan tarihindeki yönetim kurulu toplantısında yardımcısı Rainer Koch'u, binlerce insanın ölümünden sorumlu gösterilen Nazi dönemi yargıcı Roland Freisler ile kıyaslamış ve yoğun tepki almıştı.

Keller, daha sonra Koch'tan özür dilese de tepkiler dinmemiş ve Eyalet ve Bölge futbol birlikleri başkanlarının istifa çağrıları sürmüştü.

"Yaşananlardan şahsen sorumluyum"

Keller, tepkilere direnemeyerek istifa ettiğini açıkladı.

"Almanya Futbol Federasyonu'nun çıkarları ve gerekli olan yeni bir başlangıç için başkanlıktan ayrılıyorum. 23 Nisan 2021'deki toplantıda yaşananlardan şahsen sorumluyum."

Yaptığı hatanın Almanya Futbol Federasyonu'nu utanç verici bir duruma soktuğunu belirten Keller, istifasının federasyon ve futboldaki sorunları çözmeyeceğini vurguladı.