Norveç'in başkenti Oslo'da 2-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için geri sayıma geçildi.

Kuzey Makedonya'da mayıs ayında gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erhan Yaylacı ve Ramazan Sarı, ilk Dünya Şampiyonası tecrübesini Norveç'te yaşayacak.

Serbest stilde mücadele eden Erhan Yaylacı ve Ramazan Sarı, milli takımın Elmadağ kampında açıklamalarda bulundu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Erhan Yaylacı, hazırlık döneminin çok iyi geçtiğini belirtti.

"Bu yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldum. Gençlerde Avrupa ve dünya üçüncülüğüm var. Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılıyorum. Oslo'da öncelikle kürsüyü düşünüyorum. Madalya alacağıma inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

23 yaşındaki milli güreşçi, Serbest Güreş Milli Takımı'nın kaptanı olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile antrenman yaptıklarına işaret etti.

"Genç sporcu olduğum için biraz heyecanım var ama bunu olumlu anlamda mindere yansıtmak istiyorum. Taha ağabey gerçekten çok kaliteli, çok iyi bir sporcu. Bize de örnek oluyor. Gerçekten bize ağabeylik yapıyor. Burada antrenmanlarımızı beraber yapıyoruz. Güzel oluyor, antrenmanlarımız da güzel geçiyor."

[Fotoğraf: AA]

"Dinamik bir takımız"

Erhan, takım halinde de Dünya Şampiyonası'nda iyi sonuç elde edeceklerine inandığını dile getirerek, "Takım halinde çok güzel bir şekilde hazırlandık. Bütün arkadaşlarıma güveniyorum. Kadroda genç sporcular daha ağırlıklı. Alttan iyi sporcular geliyor. Daha dinamik bir takımız. İnşallah güzel bir sonuç elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli hedefiyle ilgili soruya Erhan "2024'te olimpik sporcu olmayı düşünüyorum. Hedeflerim var. 2024 Paris Olimpiyatları için kendime güzel bir hedef koydum. Onun için de hazırlanıyorum." yanıtını verdi.

[Fotoğraf: AA]

Ramazan: Güzel geçeceğini umuyorum

Ramazan Sarı, Norveç'te 79 kiloda mücadele edecek. Ramazan, şampiyonaya artık kısa bir süre kaldığını ifade etti.

"Benim için ilk Dünya Şampiyonası tecrübesi olacak. Güzel geçeceğini umuyorum. Dünya Şampiyonası kadrosunda ilk kez yer alıyorum. Takım kaptanımız Taha ağabeyimizle beraber kampımız çok iyi gidiyor. Olimpiyat üçüncüsü oldu. Biz de ilk defa kadroda yer alıyoruz. 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldum. Hedefimiz büyük. Hedefimiz, Dünya Şampiyonası'nda takım halinde madalyalar getirebilmek."

Ramazan, Serbest Milli Takımı'nda yaşanan jenerasyon değişikliğine dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

"23 yaş altı grubundan takıma 3 kişi beraber girdik. Dediğim gibi hedefimiz büyük. Önümüzdeki senelerde de olimpiyat hedefimiz var. Öncelikle Dünya Şampiyonası'nı iyi geçirmeyi amaçlıyoruz."

Ramazan, ileride olimpik sıklete geçebileceğini ancak öncelikle Dünya ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonluk yaşamak istediğini kaydetti.