Dünya Güreş Şampiyonası, 10-18 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak.

Türkiye'yi serbest stil 61 kiloda temsil edecek Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, organizasyon öncesinde açıklamalarda bulundu.

Milli güreşçi, son Dünya Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda beklentinin altında kaldığını belirtti.

"Ama yenilgiler beni hiçbir zaman pes ettiremez. Her zaman çok çalışıp emek gösteriyorum, hayatımdan fedakarlık ediyorum. Bu yılki Dünya Şampiyonası'nda her zaman olduğu gibi hedefim dünya şampiyonluğu."

Süleyman, yıl içindeki kampların verimli geçtiğini vurguladı.

"Gerçekten güzel çalıştık. Bir üst sıklete çıktım. Çalışma programlarımı da buna göre ayarladım. Daha yoğun çalışmalar geçirdik. Dünya Şampiyonası için hazırlık döneminde elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Şampiyonada en son serbest stil müsabakaları yapılacak. Artık son haftaya girdik. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Mili güreşçi, dünya şampiyonalarında daha önce 2018'de (Budapeşte) bronz, 2019'da (Nur Sultan) ise gümüş madalya aldığını hatırlattı.

Süleyman Atlı, büyüklerde iki kez Avrupa şampiyonu olduğuna işaret etti.

"Dünya şampiyonalarında daha önce finale çıktım, üçüncü oldum. Artık altın madalya zamanının geldiğini düşünüyorum. Altın madalyayı ve kemeri takmak istiyorum. Bu gerçekten hayalim, hedefim. Bunun için bu yıl ne gerekiyorsa yaptım. Ülkeme 61 kiloda dünya şampiyonluğu kazandırmak istiyorum."

"Olimpiyatlara favori şekilde gitmek istiyorum"

İki kez olimpiyatlara katıldığını söyleyen Süleyman, dünya şampiyonu olup 2024 Paris Olimpiyatları'na daha güçlü bir şekilde gitmek istediğinin altını çizdi.

Rio ve Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcu, "Tek hedefim, olimpiyatlara dünya şampiyonu olarak gitmek. Olimpiyatlara favori şekilde gitmek ve oyunları güzel bir şekilde tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.