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Spor
AA 20.04.2023 14:41

Milli güreşçi Burhan Akbudak depremzedeler için güreşecek

Dünya şampiyonu milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyonluğunu depremzedelere armağan etmek istediğini söyledi.

Milli güreşçi Burhan Akbudak depremzedeler için güreşecek

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları yarın başlayacak.

Türkiye'yi grekoromen stil 82 kiloda temsil edecek Kahramanmaraşlı milli sporcu Burhan Akbudak, Hırvatistan'da son dünya şampiyonu unvanıyla mindere çıkacağını söyledi.

Burhan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şampiyonaya ekstra motive olduğunu vurguladı.

"Şampiyon olup altın madalyayı memleketime, hemşehrilerime, depremde hayatını kaybedenlere, depremzedelere armağan etmek istiyorum. Tek hedefim bu. Konuşurken bile tüylerim diken diken oldu. Benim de aile yakınlarımdan kaybettiğim insanlar var. İnşallah onlara armağan edeceğim. Onun bilinciyle mindere çıkacağım. Bunun için ayrıca motiveyim."

Burhan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını hatırlattı.

"Her sporcunun şampiyonaya giderken hedefi altın madalyayla dönmektir. Benim hedefim de o şekilde. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu çalışmalarımızın verimini inşallah minderde alacağız. Elimden gelenin en iyisini yaparak altın madalyayla ülkeme dönmek istiyorum."

Milli güreşçi Burhan Akbudak depremzedeler için güreşecek

Milli güreşçi, rakiplerini yakından tanıdığını söyledi.

"Uzun yıllardır birlikte güreş yaptığımız rakiplerimiz. Herkes birbirinin eksik yönlerini, taktiklerini aşağı yukarı biliyor. Biz, Türk olarak bütün yüreğimizi mindere koyup, inşallah maçları lehimize çevireceğiz."

Takım halinde hedef ilk Avrupa şampiyonluğu

Milli sporcu Burhan Akbudak, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde de iddialı olduklarının altını çizdi. Burhan, Grekoromen Milli Takımı'nın geçen yıl Sırbistan'da dünya şampiyonluğu elde ettiğine dikkat çekti.

"13 yıl aradan sonra Cumhuriyet tarihinde 3. kez dünya şampiyonu olduk. Tarihimizde hiç Avrupa şampiyonluğumuz yok. Geçen yıl takımımız Avrupa ikincisi oldu. İyi bir ekibe sahibiz. Bu sene inşallah Avrupa şampiyonu olarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Kadromuzu da koruyoruz."

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