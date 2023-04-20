NBA'de play-off heyecanı sürüyor

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Nuggets, Jamal Murray'nin 40 sayı, 5 asistle ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Timberwolves'u mağlup ederek saha avantajını korudu.

Nuggets'ta Murray'nin yanı sıra Nikola Jokic 27 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Michael Porter Jr 16 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Konuk takımda Anthony Edwards'ın 41 sayı, 4 asist ve Rudy Gobert'in 19 sayı, 8 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Bucks, Antetokounmpo olmadan kazandı

Doğu Konferansı ilk tur karşılaşmasında Milwaukee Bucks, sahasında Miami Heat'i 138-122 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Bucks adına Brook Lopez 25 sayı, 4 ribaunt, Jrue Holiday 24 sayı, 11 asist ve Pat Connaughton 22 sayı, 4 ribaunt üretti.

Heat'te Jimmy Butler'ın 25, Bam Adebayo'nun 18 ve Gabe Vincent'ın 16 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Grizzlies seriyi eşitledi

Memphis Grizzlies, sahasında Los Angeles Lakers'ı 103-93 mağlup ederek Batı Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-1'e taşıdı.

Xavier Tillman 22 sayı, 13 ribaunt ve Jaren Jackson Jr 18 sayı 9 ribauntluk performanslarıyla Ja Morant'in sakatlığı yüzünden oynayamadığı mücadelede Grizzlies'i galibiyete taşıyan isimler oldu.

Lakers'ta ise LeBron James 28 sayı, 12 ribaunt, Rui Hachimura 20 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Davis 13 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

NBA'de sezonun başantrenörü ödülünü Mike Brown kazandı

NBA'de 2022-2023 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Sacramento Kings'i çalıştıran Mike Brown kazandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Mike Brown, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun değerlendirmesi sonucunda ilk sıra oylarının tamamını alarak yılın başantrenörü ödülünü kazanan tarihteki ilk isim oldu.

Brown, bu yıldan itibaren Boston Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, 2008-2009 sezonunun ardından kariyerinde ikinci kez layık görüldü.

Oylamada Oklahoma City Thunder'ı çalıştıran Mark Daigneault ikinci, Boston Celtics'in başantrenörü Joe Mazzulla ise üçüncü sırada yer aldı.

Mike Brown yönetiminde normal sezonu 48 galibiyet ve 34 mağlubiyetle Batı Konferansı üçüncüsü olarak tamamlayan Kings, 17 yıllık play-off hasretine son vermişti.

Daha önce NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusuna layık görülen Hakeem Olajuwon Ödülü'nü Memphis Grizzlies'ten Jaren Jackson Jr, yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusuna verilen Jerry West Ödülü'nü ise Kings'ten De'Aaron Fox kazanmıştı.